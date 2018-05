Στη μελέτη έλαβαν μέρος 1 300 CEOs από 11 κύριες χώρες (Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, και Ολλανδία) σε 11 βασικούς κλάδους (διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, αυτοκινητοβιομηχανία, τραπεζικές υπηρεσίες, καταναλωτικές και λιανικές πωλήσεις, ενέργεια, υποδομές, ασφάλειες, βιοεπιστήμες, μεταποίηση, τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες). Το ένα τρίτο των εταιρειών που συμμετείχαν στη μελέτη καταγράφουν ετήσια έσοδα άνω των US$ 10 δις, ενώ δεν συμμετείχε καμία εταιρεία με έσοδα κάτω των US$ 500 εκατ. Η μελέτη καταρτίστηκε το διάστημα μεταξύ 22 Ιανουαρίου και 27 Φεβρουαρίου 2018.

Επιπλέον, ενισχύεται η αίσθηση ότι οι κυβερνοεπιθέσεις είναι αναπόφευκτες, με τους μισούς περίπου CEOs (49%) να διερωτώνται «πότε», και όχι «εάν», θα πέσουν θύματα κυβερνοεπίθεσης. Δεδομένων των γεωπολιτικών συνθηκών που επικρατούν σήμερα, μάλλον δεν θα έπρεπε να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αρκετοί CEOs υπέδειξαν την «επιστροφή στον εδαφισμό» (‘return to territorialism’) ως τη μεγαλύτερη απειλή για τη φετινή ανάπτυξη.

