Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση της διοργάνωσης του επόμενου κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης be finnovative innovation lab, με έναρξη στα τέλη του 2018 και με ανοικτή φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσα από το site.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Μαΐου το Demo Day του be finnovative στις εγκαταστάσεις του επιχειρηματικού επιταχυντή στην Πειραιώς 74 στο Μοσχάτο. Πρόκειται για την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου του εξάμηνου προγράμματος και εργαστηρίου καινοτομίας στον κλάδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) της Εθνικής Τράπεζας που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Crowdpolicy.

