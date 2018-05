Την τελευταία τριετία, ο Όμιλος B & F συμμετέχει στις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις μόδας της Ευρώπης (PANORAMA, στο Βερολίνο, WHO’S NEXT, στο Παρίσι και MOMAD, στη Μαδρίτη), ένα γεγονός που έχει επιφέρει σημαντική διεύρυνση του δικτύου χονδρικής της εταιρείας στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις χώρες της Ευρώπης: Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία.

More in this category: