Τέλος, ο κ. Αυλωνίτης χαιρέτισε την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της καταναλωτικής νομοθεσίας (new deal for consumers), τονίζοντας ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η ασφάλεια δικαίου ωφελούν τόσο τους καταναλωτές όσο και τους προμηθευτές. Ζήτησε επίσης να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το καταναλωτικό κίνημα μπορεί να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες που προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως ως προς την άσκηση συλλογικών αγωγών αποζημίωσης.

