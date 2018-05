«Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα καταστήσουν την παραμονή στην Ελλάδα ενδιαφέρουσα πρόκληση και όχι καθήκον. Στην κατεύθυνση αυτή ακριβώς κινείται και η πρωτοβουλία με το ΤΕΕ, τα πρώτα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζουμε σήμερα», επισήμανε σήμερα η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, κατά την παρουσίαση δράσεων ενίσχυσης των νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) και της συνέργειας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του προγράμματος Prototype by TEE, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

«Ως Περιφέρεια Αττικής έχουμε κάνει τη στρατηγική επιλογή να λειτουργούμε ως παράγοντες διευκόλυνσης συνεργασιών μεταξύ φορέων επιχειρηματικότητας. Με δύο τρόπους: φέρνοντας κοντά ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό και προωθώντας κοινές πρωτοβουλίες. Όπως κάνουμε συγκεκριμένα με τη συνεργασία που προωθούμε μεταξύ των νεοφυών επιχειρήσεων του Prototype byΤΕΕ και του Enterprise Greece», υπογράμμισε η ίδια κατά τη συνέντευξη Τύπου της Περιφέρειας Αττικής και του ΤΕΕ.

«Σήμερα υλοποιούμε αυτό που υπογράψαμε χθες. Δείχνουμε ότι λέξεις όπως “καινοτομία” και “νεοφυής επιχειρηματικότητα” μπορούν να γίνουν πράξη», σημείωσε η Περιφερειάρχης, προσθέτοντας ότι: «Πέρσι τον Δεκέμβριο κάναμε ιδιαίτερη μνεία σε αυτό που βρίσκεται στο επίκεντρο του Μνημονίου μας. Πρόκειται για μια εξαιρετική και ξεχωριστή πρωτοβουλία του ΤΕΕ. Την ενίσχυση της πρωτοβουλίας Prototype by TEE, που αποτελεί έναν τεχνοδικτυακό - ψηφιακό - επιταχυντή καινοτόμων ιδεών τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας».

«Ο λόγος πρέπει να ανήκει σήμερα και κάθε μέρα στους ανθρώπους, στους νέους επιχειρηματίες για τους οποίους, εμείς, η Περιφέρεια Αττικής, το ΤΕΕ επιχειρούμε να δημιουργήσουμε τις βέλτιστες προϋποθέσεις για να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες», τόνισε χαρακτηριστικά η Περιφερειάρχης.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός δήλωσε ότι η Περιφέρεια Αττικής ενισχύει την πρωτοβουλία Prototypeπου ξεκίνησε το ΤΕΕ, η οποία πλέον ονομάζεται Prototype by TEE and Attica Region και ευχαρίστησε τη Ρένα Δούρου για την έμπρακτη βοήθεια. «Βασικός στόχος της συνεργασίας των δύο θεσμικών φορέων είναι η διατήρηση αλλά και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και εισοδήματος για τον πληθυσμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικά για όσους έχουν τεχνική εκπαίδευση ή έχουν επιλέξει το επάγγελμα του μηχανικού. Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια Αττικής και τo TEE εργάζονται πλέον από κοινού για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, χρηματοδότηση και προώθηση στοχευμένων δράσεων, εργαλείων, ενεργειών προς όφελος της επιχειρηματικής κοινότητας, της νεοφυούς επιχειρηματικότητας αλλά και των νέων που επιθυμούν να αναπτύξουν κάποια καινοτόμα επιχειρηματική δράση», καθώς οι δραστηριότητές τους ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, το εισόδημα και την απασχόληση στην Περιφέρεια Αττικής. Κυρίαρχο όραμα του ΤΕΕ, μέσω του Prototype, είναι να ενδυναμωθούν νέοι επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες, ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Το εγχείρημα – project απευθύνεται σε επίδοξους επαν-εκκινητές της δραστηριότητας του μηχανικού και υλοποιείται καταρχήν με τη συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιμέρους επιστημονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων και ιδρυμάτων, μέσα από την παροχή πολύτιμων συμβουλών και μεντόρων για τις ομάδες που συμμετέχουν στο Prototype by TEE and Attica Region».

Στη συνέντευξη Τύπου παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, Θεόδωρος Σχινάς, ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, Σωτήρης Νικολαρόπουλος καθώς και μέλη του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Αττικής.

Τι είναι το Prototype by TEE and Attica Region

To Prototype by TEE and Attica Region οργανώνει και κατατάσσει τις επιλεγμένες start-ups με βάση το αντικείμενο ενδιαφέροντός τους αλλά και τη φάση ωρίμασης στην οποία βρίσκονται. Η θεματική ταξινόμηση του πρώτου κύκλου επιμερίζεται σε οκτώ διαφορετικές κατηγορίες, που είναι οι εξής:

· Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας

· Αειφόρες Κατασκευές, Κτήρια και καινοτόμα Δομικά Προϊόντα

· Καινοτόμα Προϊόντα και Προηγμένα Υλικά (Νέα Χημικά Υλικά και Νανοτεχνολογία)

· Σύγχρονες υποδομές και αυτοματισμοί παραγωγής

· Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές, Σύγχρονη Διαχείριση Απορριμμάτων και Αποβλήτων

· Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ, αγγλ. IT ή ICT)

· Καινοτόμες Εφαρμογές Τουρισμού και Μεταφορών

· Καινοτόμες Υπηρεσίες με στόχο την κοινωνική ανταπόδοση (κοινωνική επιχειρηματικότητα)

Για κάθε θεματική κατηγορία έχει οριστεί μια τριμελής ομάδα ειδικών, επιστημόνων και μηχανικών, οι οποίοι αναλαμβάνουν κάθετα το mentoring κάθε start-up, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους στο πλαίσιο του project. Παράλληλα μια ομάδα ειδικών marketing και διοίκησης επιχειρήσεων υποστηρίζει οριζόντια όλες τις παραπάνω κατηγορίες.

Ήδη για όλες τις ομάδες που έχουν προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο (ώριμες και early stage) έχουν γίνει εξειδικευμένα σεμινάρια και έχει παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη από τους εταίρους του προγράμματος. Παράλληλα, οι φορείς που υποστηρίζουν τοPrototype καλλιεργούν επαφές και διασυνδέσεις με άλλες εταιρείες και φορείς του χώρου που ενδιαφέρει τις start-ups που συμμετέχουν, ώστε να ωριμάσουν γρήγορα τα προτεινόμενα προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, μέσα από το mentoring και τη διασύνδεση με εταιρείες (είτε ως πελάτες είτε ως υποστηρικτές κάθε είδους) θα προκύψουν νέες συνεργασίες. Το Prototype by TEE and Attica Region θα ενισχύσει και σε επίπεδο εμπορικής προβολής τις start-ups που θα ολοκληρώσουν τον τρέχοντα κύκλο υποστήριξης. Κατά τη συνέντευξη τύπου παρουσιάστηκαν ενδεικτικά εταιρείες που συμμετέχουν στον Α κύκλο του προγράμματος. Το Prototype by TEE and Attica Region φιλοδοξεί να στηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερες start-upsνα αποκτήσουν υπόσταση και να εξελιχθούν, έχοντας ως πεδίο δραστηριοποίησης και πελατολογίου ολόκληρο τον πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό, θα συμμετέχει σε ευρωπαϊκά road-show και εκθέσεις σχετικές με το αντικείμενο και τους στόχους της. Παράλληλα θα οργανώνει ημερίδες και workshop, για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, την ευρύτερη προβολή του συνολικού project, αλλά και των επιμέρους start-ups που θα ενταχθούν σε αυτό.