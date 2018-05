Σε αναγνώριση της στρατηγικής, των επιμέρους δράσεων και της συνολικής παρουσίας της εταιρίας στον κλάδο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα, τα Public απέσπασαν και το 2017 σημαντικές διακρίσεις και βραβεία. Συγκεκριμένα, τα Public αναδείχθηκαν eRetailer of the Year και το Public.gr ως το καλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα για το 2017 . Η εταιρία διακρίθηκε ακόμη στους τομείς της εξυπηρέτησης πελατών, του ανθρώπινου δυναμικού και της εταιρικής υπευθυνότητας, επιβεβαιώνοντας, γι’ ακόμη μια χρονιά, τη δυναμική της πορεία και τη συνεχή επένδυση στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

Επενδύοντας σταθερά στο ανθρώπινο δυναμικό της σε όλη την Ελλάδα, η εταιρία συνέχισε να υλοποιεί το βραβευμένο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εσωτερικής δράσης «Δημιουργούμε. Εξελισσόμαστε. Κάνουμε τη διαφορά». Παράλληλα οι εργαζόμενοι παρακολούθησαν περισσότερες από 20.500 ώρες μαθημάτων για την κατάρτιση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης « Public School of Retail».

Η εταιρία ισχυροποίησε περαιτέρω τα μερίδιά της σε όλες τις στρατηγικές κατηγορίες προϊόντων, όπως κινητά τηλέφωνα, laptops, βιβλία, gaming και παιχνίδια, ενώ ακόμη περισσότεροι πελάτες προτίμησαν το 2017 τα καταστήματα Public για τις εποχικές αγορές τους, όπως αποδεικνύεται από την αύξηση που καταγράφηκε στην ειδική κατηγορία Back to School. Μια ακόμη πρωτιά κατέγραψε η Public στη Black Friday, θεσμό που η ίδια εισήγαγε στην ελληνική αγορά, με 814.388 επισκέψεις στο ηλεκτρονικό κατάστημά της σε μία μόνο ημέρα.

