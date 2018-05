Πορεία 3Μ ανά δραστηριότητα & Προοπτικές για το 2018. Όλες οι επιμέρους εταιρείες αναπτύχθηκαν ταχύτερα από το μέσο ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου τους, κερδίζοντας μερίδιο αγοράς. Στη διανομή (Info Quest Technologies, iSquare) η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τις περιοχές "mobility” και "cloud”, ενώ διψήφια ήταν και η αύξηση στη λιανική προϊόντων πληροφορικής (Quest on Line/you.gr, iStorm). Για το υπόλοιπο του έτους εκτιμάται ότι θα υπάρχει ανάπτυξη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, πιθανότατα όμως σε χαμηλότερους ρυθμούς.

