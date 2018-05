Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου Net Loan to Value ανέρχεται στο 41,5%, επίπεδο πολύ ικανοποιητικό. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, με ημερομηνία αναφοράς 31/03/2018, η Εταιρεία είχε στη κατοχή της 1.866.007 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 2,34% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως €3,87 ανά μετοχή.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων Net Asset Value ανήλθε σε €397,4 εκατ. (€5,10 ανά μετοχή).

The Mall Athens

Η λειτουργική κερδοφορία του εμπορικού κέντρου The Mall Athens ανήλθε στα €7,4 εκατ. σημειώνοντας άνοδο 4,2% . Σημειώνεται ότι ο τζίρος των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 5,7% ενώ ο αριθμός των επισκεπτών παρουσίασε αύξηση 4,2% . Η λειτουργική κερδοφορία του Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη ανήλθε σε €4,1 εκατ., παρουσιάζοντας άνοδο 7,9% . Ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 9,1% και αύξηση του αριθμού των επισκεπτών κατά 8,1%. Σε ότι αφορά το Golden Hall , η λειτουργική του κερδοφορία το α΄ τρίμηνο 2018 ανήλθε σε €4,5 εκατ., παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 7,1% . Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων κινήθηκε ανοδικά καταγράφοντας αύξηση 9,9% ενώ ο αριθμός των επισκεπτών κινήθηκε ανοδικά με αύξηση 11,6% .

Τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA της Lamda Development προ αποτιμήσεων το α΄ τρίμηνο 2018 εκτινάχθηκαν σε €14 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 44,3% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2017. Η επίδοση αποτελεί αποτέλεσμα, αφενός μεν, της εξαγοράς του 50% του εμπορικού κέντρου The Mall Athens, αφετέρου δε, της νέας επίδοσης ρεκόρ των εμπορικών κέντρων, όπως εξηγεί σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

