Ο ιδρυτής της Change Please , Cemal Ezel, δήλωσε: «Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος, νομίζω ότι είμαι ακόμα σοκαρισμένος. Ήταν ένα δύσκολο και μακρύ ταξίδι, όμως το πιο σημαντικό δώρο που κέρδισα ήταν αυτοί οι 26 νέοι, ταλαντούχοι φίλοι που έκανα απ’ όλον τον κόσμο. Οι τελευταίοι μήνες ήταν για μένα εκπληκτικοί και γι’ αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το Chivas».

Η start-up Change Please που εδρεύει στο Λονδίνο, συγκέντρωσε $350.000 κερδίζοντας την πρώτη θέση ανάμεσα σε 27 κοινωνικές επιχειρήσεις απ’ όλον τον κόσμο που διεκδίκησαν μερίδιο από τη συνολική χρηματοδότηση του $1 εκατ. Η νικήτρια επιχείρηση βρίσκεται στο πλευρό των αστέγων, εκπαιδεύοντάς τους και βοηθώντας τους να βρουν εργασία ως baristas. H Change Please προσεγγίζει τους άστεγους κατευθείαν από τους δρόμους και εξασφαλίζει για αυτούς στέγαση εντός 10 ημερών, μια θέση εργασίας καθώς και προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό. Μάλιστα, ο καφές τους σερβίρεται σε οικολογικά φλυτζάνια, που προέρχονται από φάρμες που υποστηρίζουν τις τοπικές κοινότητες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Ο τελικός του παγκόσμιου διαγωνισμού Chivas Venture, πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ, αναδεικνύοντας νικήτρια εταιρεία τη βρετανική start-up Change Please, στην οποία απένειμε το βραβείο ο καλλιτέχνης και tech start-upper will.i.am, μέλος της κριτικής επιτροπής. Η ελληνική start-up, ΤΟΒΕΑ , εκπροσώπησε τη χώρα μας στο μεγάλο τελικό και ο ιδρυτής της Ιγνάτιος Φωτίου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την επιχείρησή του μπροστά σε διεθνή κριτική επιτροπή. Ο κ. Φωτίου δήλωσε σχετικά: «Η συμμετοχή μας στο Chivas Venture ήταν μια πολύ σημαντική ευκαιρία για εμάς να προβάλουμε στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς το έργο της ΤΟΒΕΑ, που στόχο έχει ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με αναπηρία».

