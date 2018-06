Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Β.Ε., το οποίο προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 43ης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου, στην πρώτη του συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα που πραγματοποιήθηκε χθες 04.06.18 στοMediterranean Palace Ηotel στην Θεσσαλονίκη, εξέλεξε ομόφωνα, ως Πρόεδρό του, τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο καθώς και τα λοιπά μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΕΒΕ. Η θητεία της νέας Διοίκησης του ΣΕΒΕ, όπως ορίζει το καταστατικό του Συνδέσμου, είναι διετής και θα διαρκέσει μέχρι τον Μάιο 2020.

Η νέα Διοικητική Επιτροπή του ΣΕΒΕ έχει ως εξής:

Πρόεδρος Γιώργος Κωνσταντόπουλος ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ "OLYMP" Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Χασάπης ΑΝΤΙΣΕΛ-ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ Β΄Αντιπρόεδρος Κυριάκος Λουφάκης ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ Γενικός Γραμματέας Γεδεών Βούλης ΒΟΥΛΗΣ ΓΕΔΕΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ Οικονομικός Επόπτης Συμεών Διαμαντίδης ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ Έφορος Πάρις Κοκορότσικος ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ Μέλoς Θωμάς Βασσάρας GREEKEXPORTS-VASSARAS EXPORTS SERVICES Μέλος Αλέξανδρος Δούφος LOGISMOS-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ Μέλoς Κωνσταντίνος Παλατιανάς PALAPLAST AE

Στην ίδια συνεδρίαση ορίστηκαν και τα Επίτιμα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι:

1. Αντωνιάδης Χριστόδουλος, Σύμβουλος Διοίκησης Εμπορικής & Αγροτικής Τραπεζικής, Τράπεζα Πειραιώς

2. Βασιλάκης Ευτύχης, Πρόεδρος ΔΣ Aegean Airlines

3. Ηλιάδης Δημήτριος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής KPMG

4. Θεοφάνης Σωτήρης, Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΘ ΑΕ

5. Κανέλλης Πάνος, Πρόεδρος Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης

6. Καραβασίλης Δημήτρης, CEO, DK Consultants

7. Καραπάντσιος Θοδωρής, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Χημικής & Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ-Εθνικός Εκπρόσωπος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ESA/PB-HME

8. Κετικίδης Παναγιώτης, Αντιπρύτανης International Faculty of the University of Sheffield, City College

9. Μήτκας Περικλής, Καθηγητής, Πρύτανης Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

10. Σαββάκης Αθανάσιος, Πρόεδρος ΣΒΒΕ

11. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

12. Χιόνης Διονύσης, Καθηγητής Οικονομικών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ο νέος Πρόεδρος του ΣΕΒΕ Γιώργος Κωνσταντόπουλος δήλωσε: « Η αύξηση και η βελτίωση της παραγωγής ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και η εξαγωγή τους σε όλο τον κόσμο είναι μονόδρομος για την ελληνική οικονομία. Οι Έλληνες εξαγωγείς θα βρίσκονται και τα επόμενα χρόνια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη μας με ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που θα ικανοποιούν και τις πιο απαιτητικές αγορές. Ο ΣΕΒΕ θα συνεχίσει να είναι στην πρωτοπορία των ελληνικών εξαγωγών με τους εξαγωγείς μας στην πρώτη γραμμή ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας.»