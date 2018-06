Από 0,19 λεπτά του ευρώ και χαμηλόρτερα πρόκειται να διανείμουν μέρισμα οι εξής εταιρίες: ΟΛΠ 0,17 ευρώ (0,09), ΟΛΘ 0,16 ευρώ(0,49 ευρώ), Paperpack 0,16 ευρώ(0,12 ευρώ), Βογιατζόγλου 0,15 ευρώ(0,11 ευρώ), Πανγαία 0,13 ευρώ(0,13), Ευρωπαϊκή Πίστη 0,12 ευρώ(0,10), Κρι Κρι 0,12 ευρώ(0,09 ευρώ), Φουρλής 0,10 ευρώ, Ιnform Π.Λύκος 0,10 ευρώ(0,07 ευρώ), Ικτίνος 0,07 ευρώ(0,03 ευρώ), Πλαίσιο Computer 0,07 ευρώ(0,05 ευρώ), Ελληνικά Χρηματιστήρια 0,05 ευρώ(0,07 ευρώ), Τιτάν 0,05 ευρώ(0,10 ευρώ) AS Company 0,05 ευρώ(0,04 ευρώ), Πλαστικά Θράκης 0,05(0,23 ευρώ), Κλουκίνας Λάππας 0,03 ευρώ(0,02 ευρώ), Γενική Εμπορίου 0,01 ευρώ (0,01 ευρώ), Αφοι Κορδέλλου 0,01 ευρώ(0,01 ευρώ) και Newsphone 0,034 ευρώ. Οπως σημειώνει ο κ. Μάνος Χατζηδάκης επικεφαλής του τμήματος ανλαλυσης της της Beta Χρηματιστηριακή, η καλή επίδοση των εισηγμένων υποστηρίχθηκε από την αύξηση του ΑΕΠ , όπως μεταφράστηκε στην εγχώρια ζήτηση, τα εξαιρετικά αποτελέσματα του κλάδου διύλισης, την εξωστρέφεια των εξαγωγικών εταιρειών και τη δουλειά που είχε γίνει στο πρόσφατο παρελθόν σε θέματα αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης κόστους που φαίνεται να αποδίδουν καρπούς. Ο τουρισμός είχε ευρεία συμμετοχή στο αποτέλεσμα επηρεάζοντας έμμεσα ή άμεσα το οικονομικό σύστημα φέρνοντας καλύτερα περιθώρια και ρευστότητα στους ισολογισμούς των εταιρειών.

More in this category: