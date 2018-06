Η B & F, έχοντας χαράξει ένα σαφές στρατηγικό πλάνο επέκτασης για το εξωτερικό, συμμετέχει την τελευταία 3ετία με μεγάλη επιτυχία στις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις μόδας (Panorama στο Βερολίνο, Who’s Next στο Παρίσι, MOMAD στη Μαδρίτη), ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την εξαγωγική της δραστηριότητα ολοένα και περισσότερο.

More in this category: