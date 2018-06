Ο 45χρονος Emmanuel Le Roch κάνει τα πάντα προκειμένου να πετύχει το όνειρό του. Έχοντας υπάρξει πρωταθλητής καταμαράν της Γαλλίας το 1991 και το 1993, έχει σαλπάρει σε όλες τις κατηγορίες σκαφών με κυβερνήτες όπως ο Laurent Bourgon και ο Jean Maurel στα 60 ποδιών trimaran, Primagaz, Foncia, Bayer, Rexona. Κέρδισε το Spi Ouest France τις χρονιές 2012, 2013 και 2014 και συμμετείχε στην Transquadra το 2017-2018 με σκάφος First 40.7. Το 1995, ο παθιασμένος skipper από τη Brittany, ίδρυσε το Nautic Sport στο Carnac της Γαλλίας. Η εταιρεία που εξειδικεύτηκε στην ιστιοπλοΐα, σύντομα επεκτάθηκε με μονάδα μηχανοκίνητων σκαφών στο La Trinité-sur-Mer της Γαλλίας.

