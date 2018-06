6. Τροποποίηση των άρθρων 10, 15, 19 και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας. Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 10, 15, 19 και 23 του Καταστατικού της, προκειμένου αυτό να εναρμονίζεται με το γεγονός ότι πλέον η εταιρεία «VOXCOVE HOLDINGS LIMITED», κατόπιν της υπογραφής της από 28.12.2017 σχετικής «Πράξης Προσχώρησης» («Deed of Adherence») στη Σύμβαση Μετόχων (όπως αυτή ορίζεται πιο κάτω) υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που είχαν μέχρι τότε οι «Μέτοχοι GSO» (όπως ορίζονται στη συνέχεια), από τη σύμβαση μετόχων της 26ης.08.2014 (shareholders agreement) μεταξύ (α) της Consolidated Lamda Holdings S.A., (β) των επενδυτικών κεφαλαίων GSO Special Situations Master Fund (Luxembourg) S.a r.l., GSO Palmetto Opportunistic Investment (Luxembourg) Partners S.a r.l., GSO Credit-A (Luxembourg) Partners S.a r.l., GSO Coastline Credit (Luxembourg) Partners S.a r.l., GSO Aiguille des Grands Montets (Luxembourg) S.a r.l., GSO Cactus Credit Opportunities (Luxembourg) S.a r.l. και GSO Oasis Credit (Luxembourg) Partners S.a r.l. (οι «Μέτοχοι GSO») και (γ) της Εταιρείας (η «Σύμβαση Μετόχων»).

