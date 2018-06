Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τιμήθηκαν για τη συνεισφορά τους στην Εταιρία τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΔΕ που ολοκλήρωσαν τη θητείας σε αυτό, οι κ.κ. Μάρκος Φραγκουλόπουλος και Ιωάννης Κολοβός. Τιμήθηκε, επίσης ο Νίκος Εμπέογλου, που λόγω αλλαγής προεδρίας, αποχωρεί από τη θέση του ex officio Μέλους του ΔΣ που κατείχε ως τέως πρόεδρος, καθώς και ο Αθανάσιος Ρούλιας, για την πολυετή και πραγματικά πολύτιμη συνεισφορά του, στην Εταιρία. Ιδιαίτερη ήταν και η στιγμή που ο Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος τιμήθηκε για το έργο του ως πρόεδρος της ΕΕΔΕ, ολοκληρώνοντας τρεις πλήρεις θητείες.

Μέλη: Απόστολος Αιγυπτιάδης , Πρόεδρος Δ.Ε. Τμήματος Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Αραβώσης , Πρόεδρος Δ.Ε. Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικήσεως Παραγωγής (ΕΙΔΙΠ), Νίκος Βασιλείου , Πρόεδρος Δ.Ε. Τομέα Ηγεσίας (ΤΗΓΕ), Σταύρος Δρακουλαράκος , Αλεξάνδρα Ελευθερίου , Πρόεδρος Δ.Ε. Ελληνικού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ), Νικόλας Κανελλόπουλος, Μαρίνα Καραστεργίου , Πρόεδρος Δ.Ε. Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), Άρτεμις - Παλλάς Λιόντα , Πρόεδρος Δ.Ε. Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ), Βασίλης Λώλας , Πρόεδρος Δ.Ε. Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ), Αγγελίνα Μιχαηλίδου – Βασιλακοπούλου , Γιώργος Νασούλης , Πρόεδρος Δ.Ε. Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ), Χαράλαμπος Ντόλκας , Πρόεδρος Δ.Ε. Τομέα Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ), Αριστοτέλης Παντελιάδης , Ιωάννης Παπαχρήστου , Αναστάσιος Ροδόπουλος , Γενικός Διευθυντής, Αθανάσιος Ρούλιας , Σύμβουλος Διοίκησης, Σωτήρης Σεϊμανίδης , Γρηγόρης Ταπεινός , Πρόεδρος Δ.Ε. Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής Διοικήσεως (ΕΙΟΔ) και Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος , ex officio.

