Στις 19 Ιανουαρίου η εισηγμένη βιομηχανία μαρμάρου Ικτίνος ανακοίνωσε την εξαγορά του 100% της εταιρίαςLatirus έναντι 14 εκατ. ευρώ. Η εξαγορασθείσα εταιρία αναπτύσσει σύνθετη τουριστική εγκατάσταση στην θέση Όρμος Φανερωμένης της Κοινότητας Σκοπής του Δήμου Σητείας, σε έκταση 2.800 στρεμμάτων περίπου, που θα περιλαμβάνει: ξενοδοχείο 5 αστέρων, κέντρο θαλασσοθεραπείας (spa) 100 ατόμων, συνεδριακό κέντρο 200 ατόμων, γήπεδο γκολφ 18 οπών, μαρίνα 85 τουριστικών σκαφών, δύο οικιστικές περιοχές, (ΠΕΡΠΟ) όπου θα ανεγερθούν εξοχικές κατοικίες (μεζονέτες). Η 5 η εξαγορά από την αρχή της χρονιάς αφορούσε την εξαγορά του 80% της Metis Cyberspace Technology , ενός ελληνικού τεχνολογικού startup που δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας από τον όμιλο Olympiaτου ομίλου Πάνου Γερμανού. Το ποσό της επένδυσης, ανήλθε στα 4 εκατ. ευρώ για τη διετία 2018-2019. Η Metis, εξειδικεύεται στα πεδία της ηλεκτρονικής μηχανικής , του IoT (Internet Of Things), του Cloud Computing και της τεχνητής νοημοσύνης , για τις ανάγκες της παγκόσμιας ποντοπόρου ναυτιλίας. Η εταιρεία παρέχει μία καινοτόμα λύση σε παγκόσμιο επίπεδο που επιτρέπει στις ναυτιλιακές εταιρείες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση του στόλου των πλοίων τους, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας τους, σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Στις 16 Μαρτίου 2018 έναντι τιμήματος 1,6 δισ. δολαρίων η πολυεθνική καπνοβιομηχανία Japan Tobacco εξαγόρασε την εταιρεία Donskoy Tabak (DT) συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, ο Όμιλος JT θα αποκτήσει και τα πλειοψηφικά μερίδια της Συνεταιριστικής Καπνοβιομηχανίας Ελλάδος Α.Ε.(ΣΕΚΑΠ).Στην Ελλάδα, η JTI, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Japan Tobacco, διαθέτει τα προϊόντα της στην αγορά από τη δεκαετία του '80 και σήμερα κατέχει μερίδιο αγοράς 22,7%. Η JTI Hellas έχει παράλληλα και την ευθύνη των αγορών της Κύπρου και της Μάλτας, ενώ απασχολεί περισσότερους από 100 εργαζόμενους. Η εταιρεία συνεισφέρει περίπου το 1,5% των συνολικών φορολογικών εσόδων της χώρας (το 2017:640 εκατομμύρια ευρώ από ΕΦΚ & ΦΠΑ καπνού), ενώ υποστηρίζει και την τοπική οικονομία αγοράζοντας το 25% της συνολικής εγχώριας παραγωγής καπνού.

