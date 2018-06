Τέλος, όπως κάθε χρόνο, το Forum υποστηρίζεται χορηγικά από πλειάδα κορυφαίων Ελληνικών και ξένων φορέων της αγοράς με διεθνές κύρος, όπως επενδυτικές τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, ελεγκτικούς οίκους και νομικά γραφεία. Συγκεκριμένα, Χρυσοί Χορηγοί είναι οι: Alpha Finance, Axia Ventures, Citi, Eurobank Equities/Auerbach Grayson, Euroxx Securities, Investment Βank of Greece, LXM, Marco Polo Securities, Morgan Stanley, ΝΒG Securities και Piraeus Securities, ενώ Αργυροί Χορηγοί είναι η Deloitte και η νομική εταιρεία Milbank,Tweed, Hadley & McCloy LLP. Χορηγός Δημοσίων Σχέσεων είναι η Αμερικανική εταιρεία Public Worldwide.

Το Greek Investment Roadshow in the USA αποτελεί μία πρωτοβουλία των παραπάνω φορέων, οι οποίοι έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους, προκειμένου να προβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ΗΠΑ τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας μας και τις δυνατότητες Ελληνο-Αμερικανικής επιχειρηματικής συνεργασίας.

Το ταξίδι στις ΗΠΑ περιλαμβάνει τη διοργάνωση του 7th Greek Investment Forum in New York (19-20 Ιουνίου), όπου θα λάβουν χώρα περίπου 450 κλειστές συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων εικοσιτριών (23) από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες και πάνω από 100 διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και επιχειρηματικές συναντήσεις, παρουσιάσεις και επισκέψεις στην Ουάσιγκτον (20-21 Ιουνίου) και το Σικάγο (21-22 Ιουνίου).

Το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Enterprise Greece διοργανώνουν το Greek Investment Roadshow in the USA από 19 έως 22 Ιουνίου 2018.

