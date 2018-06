Ειδικότερα, όπως τόνισε στη συνάντηση, η κα. Μαρίνα Πετρολέκα , Head of Global Industry Research της BMI ( Fitch Group of Companies), ο κλάδος των φαρμάκων -και ειδικά των γενοσήμων- θα παρουσιάσει σημαντική αύξηση ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου μεγάλος αριθμός κατοίκων βελτιώνει το εισόδημα του, ενώ οι κυβερνήσεις αξιοποιούν την οικονομική ανάπτυξη ώστε να διευρύνουν την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες τους. Επειδή το κόστος θα είναι σημαντικός παράγοντας, οι κυβερνήσεις στρέφονται σε οικονομικές λύσεις εξέλιξη που αναμένεται να ευνοήσει τα γενόσημα.

