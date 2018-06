· EBEA και Maharashtra Chamber of Commerce, Industry & Agriculture (MACCIA).

· Enterprise Greece και Confederation of Indian Industry (CII)

· Enterprise Greece και Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI),

Στο Β’ Μέρος του Φόρουμ με θέμα “Business Opportunities in Growth Sectors”, πραγματοποίησαν ομιλίες ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ. Τζιάλλας, ο Δ/νων Σύμβουλος της GD Foods & Beverages Private κος G D Rajasaravanan, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κος Χ. Κασίμης, ο Managing Director της εταιρείας Rackbank Datacentres κος Narendra Sen, o Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κος Ε. Ζαφείρης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Κ. Μίχαλος, ο Πρόεδρος του Maharashtra Chamber of Commerce, Industry & Agriculture (MACCIA) κος Santosh Mandlecha, καθώς και ο Αντιπρόεδρος κος Manpreet Singh, η συντονίστρια του Προγράμματος Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ κα Ρ. Τριανταφυλλίδου, και το Στέλεχος Προσέλκυσης Επενδύσεων της Γενικής Δ/νσης Επενδύσεων του Enterprise Greece κος Ν. Στάμου.

