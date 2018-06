Με την υποστήριξη του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών θα πραγματοποιηθεί από την Ομοσπονδία Επιμελητηρίων Πακιστάν (The Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry), επιχειρηματική αποστολή στην Αθήνα, κατά το διάστημα 28 Ιουνίου με 4 Ιουλίου.