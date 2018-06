Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, από τη Δευτέρα 25η Ιουνίου 2018 (Ex coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 2ου τοκομεριδίου.

More in this category: