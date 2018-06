To 1ο Digital Analytics Summit στην Ελλάδα έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η σημασία των data για τις επιχειρήσεις γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Ο αριθμός των δεδομένων που παράγουμε αλλά και στα οποία έχουμε πρόσβαση, αυξάνεται εκθετικά. Προβλέπεται ότι θα διπλασιάζεται κάθε 2 χρόνια μέχρι το 2020. Παράλληλα σε εταιρικό επίπεδο η συντριπτική πλειοψηφία των δεδομένων δεν αξιοποιείται σωστά, με έρευνες να αναφέρουν ότι μόνο το 4% των εταιρειών κάνουν καλή χρήση των δεδομένων τους. Συγχρόνως βλέπουμε την τεχνολογία και τις πηγές της συνεχώς να αλλάζουν και να εξελίσσονται. Το ταξίδι της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και του machine learning έχει ήδη ξεκινήσει και είναι πλέον σαφές ότι οι επιχειρήσεις που δεν θα υιοθετήσουν τις νέες αυτές τεχνολογίες θα μείνουν πίσω.

Με εισηγητές 12 διακεκριμένα στελέχη από Ελλάδα & εξωτερικό, θα συζητηθούν θέματα από Predictive Analytics & Machine learning μέχρι Advanced Analytics for mobile Apps και Data Visualization.

