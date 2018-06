Ο Όμιλος Adecco, ο μεγαλύτερος οργανισμός στον τομέα της παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως, κατέκτησε την 4η θέση της κατάταξης “Best Workplace in Europe”, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Great Place to Work.

Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Όμιλος Adecco συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στις πέντε (5) κορυφαίες εταιρείες της λίστας Great Place to Work, η οποία καταρτίζεται από το Great Place to Work Institute, τη διεθνή εταιρεία έρευνας, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης. Η φετινή έρευνα Great Place to Work συγκέντρωσε τις απόψεις εργαζομένων σε 2.800 εταιρείες σε όλη την Ευρώπη προκειμένου να αναδείξει τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα.

Καθοριστική για τη θέση αυτή του Ομίλου στην κατάταξη είναι η έμφαση που δίνει στο να δημιουργεί για όλους ένα περιβάλλον εργασίας που εμπνέει τους ανθρώπους να θέλουν να ενταχθούν στο δυναμικό του και να εξελιχθούν ως επαγγελματίες εντός του οργανισμού.

«Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για την κατάταξή μας στη λίστα Great Place to Work. Η διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει το θετικό αίσθημα της δέσμευσης στους εργαζομένους μας είναι στρατηγική προτεραιότητα για εμάς προκειμένου να “χτίσουμε το μέλλον της εργασίας για όλους”. Ως οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων λύσεων ανθρώπινου δυναμικού, καθοδηγούμε τις εξελίξεις στον κλάδο μας αναπτύσσοντας καινοτόμα και επιτυχημένα προγράμματα προσέλκυσης, διατήρησης και ανάπτυξης των πιο ταλαντούχων στελεχών της αγοράς. Η επιτυχία προέρχεται από το πάθος και την ικανότητα των στελεχών μας να προσφέρουν εξαιρετική εξυπηρέτηση στους πελάτες, τους υποψηφίους, τους συνεργάτες και τους συναδέλφους τους», δήλωσε ο Alain Dehaze, CEO του Ομίλου Adecco, με αφορμή τη διάκριση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας Great Place to Work 2018 δείχνουν πως οι εργαζόμενοι του Ομίλου Adecco αισθάνονται ότι εργάζονται σε μία εταιρεία με πολύτιμη συνεισφορά στην κοινωνία, παρέχοντας στους ανθρώπους επαγγελματικές ευκαιρίες, εκπαίδευση και καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Ταυτόχρονα, τα στελέχη του Ομίλου Adecco επιβραβεύουν το υφιστάμενο μοντέλο διοίκησης που ενθαρρύνει την πολυμορφία και την ένταξη και αισθάνονται πως έχουν λόγο σε αποφάσεις που επηρεάζουν τη δουλειά τους και τον χώρο εργασίας τους. Με χαρακτηριστικό στοιχείο το οικογενειακό κλίμα, το περιβάλλον που καλλιεργείται ενθαρρύνει τους εργαζομένους να αναπτυχθούν με την υποστήριξη της διοίκησης αλλά και των επιμέρους ομάδων. Επίσης, οι άνθρωποι του Ομίλου Adecco εμπνέονται από τη δέσμευση της εταιρείας να προωθεί την ενσωμάτωση και τη διαφορετικότητα στην αγορά εργασίας, στις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Στην έρευνα Great Place to Work 2018, συμμετείχαν εννέα (9) θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Adecco: Βέλγιο, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ισπανία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.