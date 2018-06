Το βραβείο παρέλαβαν ο κος Σάββας Τορτοπίδης, IT Manager της Δ.Μασούτης Α.Ε. και η κα Ανδριάνα Βόσσου, Key Account Network Manager της Edenred.

Για έβδομη συνεχή χρονιά διοργανώθηκε με απόλυτη επιτυχία, η τελετή απονομής βραβείων Business IT Excellence Awards από το περιοδικό του ομίλου Boussias Communications, Netweek σε συνεργασία με το ELTRUN, το Ηλεκτρονικό Εργαστήριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα του ΣΕΠΕ. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης-θεσμού, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Ιουνίου στον χώρο του Ιπποδρόμου Αθηνών και στην οποία παρευρέθηκαν περισσότερα από 550 υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς, η Edenred και η αλυσία Δ. Μασούτης βραβεύθηκαν για την πρωτοποριακή διαδικασία εξάλειψης της ανάγκης αποστολής των διατακτικών Ticket Restaurant® για την αποπληρωμή τους και της αποφυγής πιθανών λαθών κατά την παραλαβή τους στα ταμεία.

Bronze βραβείο απέσπασε η Edenred στην τελετή απονομής των IMPACT Business IT Excellence (BITE) Awards 2018. Σε μια φαντασμαγορική γιορτή της τεχνολογίας, η Edenred διακρίθηκε στην κατηγορία Ειδικές Εφαρμογές για Εταιρείες στον Κλάδο Λιανεμπόριο/Σούπερ-Μάρκετ, για το κοινό project με την Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε., «Ψηφιοποίηση της διαδικασίας εξαργύρωσης των διατακτικών Ticket Restaurant®».

