Στο κρίσιμο Eurogroup οριστικοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες της αυξημένης εποπτείας και της τεχνικής βοήθειας (Cooperation and Support Plan) από την ΕΕ που θα έχει άλλωστε τον κεντρικό ρόλο, με το ΔΝΤ να ακολουθεί μία στάση «μεταμνημονιακής παρακολούθησης». Ορίστηκε η τελευταία δόση των 15 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 3,3 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ και η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως δημοσιονομικό μαξιλάρι ρευστότητας περίπου 24,1 δισ. ευρώ που θα καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του δημοσίου για 22 μήνες μετά το τέλος του προγράμματος για την ασφαλή έξοδό μας στις αγορές, με την εν γένει συμφωνία για το χρέος να μην μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε άμεσα εφαρμόσιμη, ούτε δίκαιη. Οι προτάσεις που αφορούν στη ρύθμιση του δημόσιου χρέους σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρόνο και τα επίμαχα σημεία αναφορικά με τον τύπο, το μέγεθος και τους όρους της ελάφρυνσης, προσδιορίζοντας στην ουσία την επέκταση των ωριμάνσεων, τη διάθεση των κερδών των Κεντρικών Τραπεζών, την επαναγορά χρέους και τέλος τη διασύνδεση του μηχανισμού αποπληρωμής του χρέους με την οικονομική ανάπτυξη, δεν ξεκαθαρίστηκαν πλήρως στη μεγάλη διαπραγμάτευση που έλαβε χώρα.

