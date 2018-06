Με μεγάλη επιτυχία και την παρουσία προσωπικοτήτων από το χώρο της πολιτικής, των επιστημών και των επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση του νεοσύστατου ΕΚΣΑΣ, του Ελληνοκινεζικού Συνδέσμου Αναπτυξιακής Συνεργασίας, με θέμα “Belt and Road”: Η ανθρώπινη διάσταση.

More in this category: