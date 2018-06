Το φετινό καλοκαίρι είναι το τελευταίο μετά τα capital controls που επιβλήθηκαν στις 28 Ιουνίου 2015, όπου οι τράπεζες θα πρέπει να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση των εταιρικών τους χαρτοφυλακίων και θα είναι σε σημαντικό βαθμό έτοιμες να διαπραγματευτούν με τα distressed funds(επενδυτικά κεφάλαια δυστυχίας) για τις εταιρίες που έχουν κριθεί μη βιώσιμες λόγω έλλειψης ρευστότητας.

Η εξέλιξη αυτή θα έπρεπε να είχε συντελεστεί τη διετία 2012-2013. Ωστόσο η χρονική καθυστέρηση που παρατηρείται στη χώρα μας, στα περισσότερα οικονομικά πεδία, δεν βοήθησε να επιταχυνθεί έγκαιρα η αναδιάρθρωση και του επιχειρηματικού χάρτη της που θα κορυφωθεί από το β΄εξάμηνο του 2018. Τα πρώτα μηνύματα αυτών των αλλαγών ήρθαν με τις εξελίξεις σε 3 κλάδους: α) ιδιωτική υγεία, β) ξενοδοχεία, γ) ιχθυοκαλλιέργειες. Θα ακολουθήσουν και άλλοι κλάδοι που εκπροσωπούνται από επιχειρήσεις που είτε έχουν βρεθεί στα πρότυπα χρεοκοπίας είτε κινδυνεύουν λόγω υψηλού δανεισμού και αλόγιστης σπατάλης κεφαλαίων από τις διοικήσεις τους.

Ταυτόχρονα μεγάλο ενδιαφέρον -λόγω των χαμηλών αποτιμήσεων- φέρεται να εκδηλώνουν και εκπρόσωποι αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού υψηλού ρίσκου, τα λεγόμενα risk return asymmetry funds, τα οποία επιθυμούν να επενδύσουν σε εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Μέσω αυτών των επενδυτικών σχημάτων, θα μεταφερθούν πόροι από την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία.

Στην Αθήνα βρίσκονται από τις αρχές του 2018 οι διαχειριστές και εκπρόσωποι χαρτοφυλακίων που ειδικεύονται στις υψηλού κινδύνου επενδύσεις όπως: η Apollo Management, η Fortress, η Baubost, η Strategic Value, η Third Point, το KKR, η York Capital Management, η Cerberus, η Paulson & Co, η Dromeus Capital κ.α. Πολλές από αυτές ήδη έχουν πραγματοποιήσει κινήσεις τη χώρα μας. Τα παραπάνω χαρτοφυλάκια ενδιαφέρονται κυρίως για υπερχρεωμένες επιχειρήσεις . Η βασική ιδέα είναι οι επενδυτές να βάλουν «φρέσκα» κεφάλαια σε υπερχρεωμένες εταιρίες και σε αντάλλαγμα οι τράπεζες να αποδεχθούν ένα γενναίο «κούρεμα» των δανείων, ώστε να καταστούν βιώσιμες. Οι δύο μεγαλύτεροι παίχτες σε αυτή την αγορά είναι τα funds Oaktree Capital και Apollo Global.

Η Apollo Global Management διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 164 δισ. δολαρίων, και, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της, πρόκειται για μια επενδυτική εταιρεία «contrarian» με σημαντική εμπειρία σε distressed deals, ενώ οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται είναι το private equity, ο χρηματοπιστωτικός και το real estate. Η Apollo έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στη Ν. Ευρώπη και κυρίως στην Ισπανία, όπου από το 2008 έχει αγοράσει χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και μία τράπεζα. Η Oaktree Capital έγινε γνωστή από την συνεργασία της με τον ξενοδοχειακό όμιλο Σάνη ΑΕ που οδήγησε στην αγορά του Gerakina Beach στη Χαλκιδική, που άνηκε στην Εθνική Τράπεζα.

Η Oaktree Capital Management είναι ένα αμερικανικό επενδυτικό fund-«κολοσσός», το οποίο διαχειρίζεται χρήματα ασφαλιστικών ταμείων σε ΗΠΑ και Καναδά και επενδύει όπου υπάρχει προοπτική. Ιδρύθηκε το 1995 και σήμερα διαχειρίζεται περίπου 80 δισ. δολάρια.

Αυτή τη χρονική στιγμή την πιo ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, μέσω των remote members (μέλη εξ αποστάσεως), έχουν οι εξής οίκοι: UBS, Citigroup, Nomura, Merrill Lynch, Keefe Bruyette&Woods, Credit Suisse, Goldman Sachs, Deutchse Bank, Natixis Securities, CA Chevreux και Morgan Stanley. Επίσης, τα πιο γνωστά hedge funds που εξετάζουν κάθε επενδυτική ευκαιρία και δεν έχουν μειώσει τη συμμετοχή τους σε εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης και ΔΕΚΟ είναι τα: Ba Pension Fund, Amber Capital, Adelphi Capital, Auerbach Grayson&Company, Brevan Howard, Fideraum Asset Μanagement, Gartmore, Pensato Capita, Tiaa Cref, Henderson, River&Mercantile κ.ά.

Οι βασικές παράμετροι που εξετάζουν τα hedge funds για να τοποθετηθούν σε μια εισηγμένη εταιρεία με μίνιμουμ χρηματιστηριακή αξία άνω των 400 εκατ. ευρώ είναι: α) ο υψηλός δείκτης εξωστρέφειας (άνω του 60% επί του συνολικού τζίρου), που δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να μην επηρεάζεται από τους δημοσιονομικούς κραδασμούς της χώρας και τις όποιες πολιτικές εξελίξεις, β) οι σταθερές ταμειακές ροές, που εξασφαλίζουν την ανάπτυξη και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων ακόμη και σε έκτακτες περιόδους όπως είναι αυτή που διέρχεται η χώρα λόγω των πρόωρων εκλογών, και γ) ο χαμηλός δανεισμός, που επιτρέπει στις συγκεκριμένες εταιρείες να διατηρούν ανοιχτές τις γραμμές πίστωσης έχοντας το πλεονέκτημα απέναντι στους ανταγωνιστές τους να υλοποιούν νέα επενδυτικά προγράμματα και να αυξάνουν το περιθώριο κέρδους με ταυτόχρονη μείωση του κόστους.

Ανέστης Ντόκας