Φέτος, το Orange Grove, η διεθνής θερμοκοιτίδα startups που τελεί υπό την αιγίδα της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Αθήνα, θα κλείσει τα 5 χρόνια λειτουργίας από την έναρξή του και γιορτάζει τα θετικά του αποτελέσματα στο επιχειρηματικό οικοσύστημα, παρουσιάζοντας συγκεντρωτικά απολογιστικά στοιχεία της δράσης του.

Κάθε χρόνο, μαζί με το Orange Grove μεγαλώνει και επεκτείνεται και η οικογένειά του που αποτελείται από τους νέους entrepreneurs και τις επιχειρηματικές τους ιδέες, τα στελέχη του και τους μέντορες που υποδέχονται τους νέους επιχειρηματίες υπό την επίβλεψη και καθοδήγησή τους.

Στην διάρκεια αυτών των 5 ετών περισσότεροι από 50 Ολλανδοί ειδικοί στον χώρο ήρθαν στο Orange Grove για να μεταφέρουν τη γνώση τους και να βοηθήσουν στην εξέλιξη των startups. Όλα αυτά τα χρόνια οι δυο κουλτούρες «έδεσαν» και συνεργάστηκαν άψογα.

Για αυτό το λόγο οι συνεργασίες του Orange Grove έχουν ανοιχτεί και προς άλλες χώρες. Επιτυχημένοι μέντορες, επιχειρηματίες και startuppers από τις ΗΠΑ, Ισραήλ, Καναδά, Ιρλανδία φιλοξενήθηκαν στον χώρο του επιβεβαιώνοντας το πόσο καλά τόσες διαφορετικές κουλτούρες μπορούν να συνεργαστούν, να μάθουν ο ένας από τον άλλον και να αναπτυχθούν.

Kαθ’ όλη τη λειτουργία του συνολικά έχουν βοηθηθεί 250 entrepreneurs, έχουν εξελιχθεί πάνω από 150 επιχειρηματικές ιδέες, έχουν πραγματοποιηθεί 12 Squeeze pitching competitions και από την έναρξή του, 46% των ιδεών του Orange Grove συνεχίζουν μέχρι σήμερα να εξελίσσονται ως επιτυχημένα startups.

Μια από τις πιο σημαντικές αρωγές για τους νέους επιχειρηματίες είναι η στήριξή τους για τη συγκέντρωση των αρχικών πόρων που χρειάζονται για έρευνα και ανάπτυξη μέσω επενδύσεων και επιχορηγήσεων. Επιπλέον, ανάμεσα στις παροχές που προσφέρονται στις startups και διευκολύνουν την καθημερινότητά τους είναι η δυνατότητα χρήσης των γραφείων στον ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς χώρο του Orange Grove. Φυσικά, τα μέλη του Orange Grove ενισχύουν τις προσπάθειες των entrepreneurs μέσω σεμιναρίων, workshops αλλά και networking και pitching events.

Στα πλαίσια ανάπτυξης της κοινότητας το Orange Grove μάλιστα, μέχρι το τέλος του Ιουνίου, αναμένεται να ανοίξει τις αιτήσεις για το επόμενο Incubation Round, το οποίο θα αφορά ομάδες ή startups που έχουν κάποια βιώσιμη και καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα. Το Incubation Round αυτό θα είναι ανοιχτό για ιδέες από οποιονδήποτε τομέα της Οικονομίας, και είναι έτοιμο να αγκαλιάσει όποια out of the box ιδέα συνοδεύεται από όρεξη για δουλειά και θέληση για μάθηση. Επιπλέον, αυτό το διάστημα το Orange Grove δέχεται αιτήσεις για ένα ακόμα καινοτόμο πρόγραμμα που υλοποιεί, σε συνεργασία με την NN Hellas, το Acceleration Programme for HealthTech, Prevention & Wellness startups.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα του Orange Grove και τη διαδικασία συμμετοχής, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.orangegrove.eu