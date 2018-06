Η πληρότητα των πληροφοριών της έκθεσης υποστηρίζεται και από την ανανεωμένη εφαρμογή «Generated Value Scorecard» που έρχεται να καλύψει την ανάγκη μιας πιο ολοκληρωμένης πληροφόρησης συνδυάζοντας χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά θέματα, ώστε να μπορεί να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη άποψη για τον τρόπο που η MYTILINEOS δημιουργεί αξία για τους μετόχους της, τις υπόλοιπες ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων αλλά και την ευρύτερη κοινωνία, στην προσπάθειά της να εκπληρώσει την αποστολή και το όραμά της.

More in this category: