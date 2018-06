Η έρευνα καλύπτει 699 GFLs από 42 χώρες και από 14 κλάδους. Το 37% του συνόλου των συμμετεχόντων προέρχεται από εταιρείες με ετήσιο τζίρο άνω των US$ 500 εκατ., ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (62%) προέρχεται από εταιρείες με τζίρο κάτω των US$ 500 εκατ. Η ηλεκτρονική έρευνα διεξήχθη το διάστημα από 6 Μαρτίου έως 13 Απριλίου 2018. Σημείωση: Το άθροισμα ορισμένων μεγεθών ενδέχεται να μην ισούται με 100% λόγω στρογγυλοποίησης των αποτελεσμάτων.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ξεκινά από την εις βάθος κατανόηση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών των πελατών μας», επισημαίνει η Susan Ferrier, Global Head of People της KPMG International. «Οι Γυναίκες σε Παγκόσμιες Ηγετικές Θέσεις που συμμετείχαν στην έρευνα εμφανίζονται πανέτοιμες να οδηγήσουν τις εταιρείες τους στην ανάπτυξη και την κερδοφορία».

