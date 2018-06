O βρετανικός πολυεθνικός όμιλος απασχολεί πάνω από 55.000 εργαζόμενους, διαθέτει εργοστάσια σε 42 χώρες και κατέχει ηγετική θέση σε περισσότερες από 55 χώρες. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο όμιλο στον τομέα των προϊόντων ατμίσματος παγκοσμίως με βάση τα έσοδα του 2017. Τη παρελθούσα χρήση ο όμιλος ανακοίνωσε κέρδη 6,5 δισ. στερλίνες από τις δραστηριότητες ενώ τον περασμένο η BAT εξαγόρασε το υπόλοιπο 57,8% της Reynolds American Inc δημιουργώντας μία ισχυρή, παγκόσμια εταιρία καπνού και νικοτίνης.

