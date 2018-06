Με τη νέα επένδυση των Public στη μεγαλύτερη πλατφόρμα Marketplace παγκοσμίως δίνεται η δυνατότητα σε ελληνικά καταστήματα να αποκτήσουν το δικό τους shop in a shop στο public.gr και να έρθουν σε επαφή με τους 41 εκατ. επισκέπτες του σε ετήσια βάση, προσφέροντας σε ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου ένα ισχυρό κανάλι πωλήσεων με τεχνολογία που ακολουθεί τα κορυφαία παγκοσμίως πρότυπα.

