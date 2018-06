Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 4 & 5 Ιουλίου και επίσημοι ομιλητές της πρώτης ημέρας θα είναι η καθ. Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και o κ. Martin Czurda, CEO του The Hellenic Financial Stability Fund. Την δεύτερη μέρα το Συνέδριο θα τιμήσουν με την επίσημη ομιλία τους ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, CEO της Attica Bank και ο κ. Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι παγκόσμιες επενδύσεις των επιχειρήσεων στον τομέα financial technology (FinTech) αυξάνουν εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που σηματοδοτεί ότι η ψηφιακή επανάσταση έχει φτάσει στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και οι τράπεζες λαμβάνουν τολμηρά μέτρα για συνεργασία με επιχειρήσεις και ενσωμάτωση αναδυόμενων καινοτομιών. Η ανοικτή καινοτομία είναι στο επίκεντρο της ψηφιακής επανάστασης. Για τους μεγάλους οργανισμούς, όπως οι τράπεζες, αυτό σημαίνει την υιοθέτηση και χρήση «εξωτερικής» τεχνολογίας, το άνοιγμα της πνευματικής τους ιδιοκτησίας και της τεχνογνωσίας τους σε καινοτόμους φορείς εκτός τράπεζας για να συμβάλουν στη δημιουργία νέων ιδεών, την αλλαγή κουλτούρας, τον εντοπισμό και την προσέλκυση νέων δεξιοτήτων που να συμβάλλουν στη δημιουργία αξίας και να οδηγούν σε νέες περιοχές επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει στις τράπεζες να αναδιατάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο για να γίνει ευέλικτο και να προσαρμόζεται πιο εύκολα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

