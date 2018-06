Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα της Deloitte που πραγματοποιήθηκε σε 447 στελέχη επιχειρήσεων από 39 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανόμενης και της Ελλάδας, κατέδειξε πως ενώ οι επιχειρήσεις εστιάζουν τη προσοχή τους στα θέματα φορολογικής διακυβέρνησης και αναμένουν σημαντικές επιπτώσεις από το σχέδιο «Base Erosion and Profit Shifting» (BEPS), δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει σημαντικές αλλαγές στις επιχειρήσεις τους. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων ο λόγος της μη εφαρμογής των συγκεκριμένων αλλαγών είναι πως πολλά από τα νομοθετικά μέτρα πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την περίοδο 2019-2020.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν έχει προβεί ακόμα στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής με βάση τις υποδείξεις του σχεδίου του διεθνή Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σύμφωνα με όσα αναφέρει η ετήσια έρευνα που διεξήγαγε η Deloitte για 5 η συνεχομένη χρονιά με τίτλο «2018 BEPS global survey : The Global Tax Reset » .

More in this category: