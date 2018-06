O όμιλος Μυτιληναίος απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Best IR Team», στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με θέμα «Η αξία της εταιρικής διακυβέρνησης». Στην ίδια κατηγορία τη δεύτερη θέση απέσπασε ο ΟΠΑΠ και την τρίτη θέση ο Τιτάνας.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση περιλάμβανε την απονομή βραβείων με στόχο την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της Κεφαλαιαγοράς στα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών με βάση τη συναλλακτική τους δραστηριότητα στην Αγορά Μετοχών, την Αγορά Παραγώγων, την Αγορά Ομολόγων και το Δίκτυο XNet.

Παράλληλα, βραβεύθηκαν τα κορυφαία Τμημάτων Ανάλυσης Μελών, με βάση τα αποτελέσματα της κατηγορίας «Greek Research» της EXTEL για το 2018 καθώς και τα κορυφαία Τμήματα Investor Relations των Εισηγμένων Εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναλυτικά:

Απονεμήθηκαν ανά κατηγορία τα εξής βραβεία:

Best Member in Stock Market (ATHEX/FEAS), 2017

1ο βραβείο – EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ

2ο βραβείο – ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3ο βραβείο – EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.



Best Member in Fixed Income (ATHEX/FEAS), 2017

1ο βραβείο – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2ο βραβείο – ΑΛΦΑ FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3ο βραβείο – ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.



Best Member in Derivatives Market (ATHEX/FEAS), 2017

1ο βραβείο – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2ο βραβείο – ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3ο βραβείο – EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.



Highest Turnover in XNET Network, 2017

1ο βραβείο – MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES PUBLIC LTD

2ο βραβείο – ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3ο βραβείο – THE CYPRUS INVESTMENT & SECURITIES CORPORATION LTD



ATHEX Members, Best Country Research Team, 2018

1ο βραβείο – EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2ο βραβείο – ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3ο βραβείο – ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.



ATHEX Listed Companies, Best IR Team, 2017

1ο βραβείο – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2ο βραβείο – Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

3ο βραβείο – ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

Μεταξύ άλλων στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό και απένειμε βραβείο η κα Debora Wince – Smith, President & CEO of the Global Federation of Competitiveness Councils (GFCC) η οποία τόνισε τη σημασία της ανταγωνιστικότητας για τις εταιρείες στη νέα ψηφιακή εποχή, και χαιρέτισε τη συνεργασία του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως Μέλος του GFCC.

Παράλληλα, η κα Debora Wince - Smith President υπογράμμισε την αναγκαιότητα προγραμμάτων που αναπτύσσουν τις δεξιότητες των εταιριών και ενισχύουν την εξωστρέφεια τους, όπως το πρόγραμμα ROOTS που σχεδιάζει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με κορυφαίους εκπρόσωπους του οικοσυστήματος της κεφαλαιαγοράς παγκοσμίως.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης επεσήμανε ότι: «Το Χρηματιστήριο συμβάλλει δυναμικά στην υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας σε κάθε φάση του κύκλου της. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει διαχρονικά, προσπαθεί ώστε η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση στην Ελλάδα των διεθνών εξελίξεων στον τρόπο λειτουργίας της παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς, να είναι ταχύτατη και να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στις αναπτυξιακές προοπτικές των Ελληνικών επιχειρήσεων».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 200 άτομα μεταξύ των οποίων στελέχη Χρηματιστηριακών Εταιρειών, Εισηγμένων Εταιρειών, εκπρόσωποι Φορέων Θεσμικών και Ιδιωτών Επενδυτών καθώς και εκπρόσωποι Εταιρειών συμμετεχόντων του οικοσυστήματος της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.