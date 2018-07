O όμιλος εταιριών Epsilon Net υπέγραψε με τη Fraport Greece, σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας, το έργο υλοποίησης πληροφοριακού συστήματος για τις διεργασίες διαχείρισης μισθοδοσίας (Payroll) και για την Κεντρική Διαχείριση Ανθρωπίνου δυναμικού (HRM) με την εγκατάσταση της πλατφόρμας PYLON HRM & SELF SERVICE.

