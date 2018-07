Η Amber Capital Management LP, η οποία είναι ο τελικός ελέγχων μέτοχος της Amber Capital UK LLP, που είναι διαχειριστής επενδύσεων της Amber Global Opportunities Master Fund Ltd, μετόχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει ότι επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή της και τα δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ως ακολούθως:

More in this category: