Για το τρίμηνο, από 10 Ιουλίου έως 10 Οκτωβρίου 2018, οι κάτοχοι ήδη εκχωρημένων domain names .gr θα μπορούν με προτεραιότητα να καταχωρήσουν το ίδιο ή ομόγραφο domain name με κατάληξη .ελ. Εάν το domain.gr είναι ελεύθερο, τότε όλοι μπορούν, ήδη από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Μητρώου, να καταχωρήσουν το αντίστοιχο domain name με κατάληξη .ελ.

