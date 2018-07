Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, μέσα από την συνεργασία του Νovasports.gr και της Initiative το AXE Gold εξασφάλισε branded προβολή στην homepage του Novasports.gr και στην ειδικά σχεδιασμένη ενότητα για το Final Four. Παράλληλα, μέσα από τα Euroleague Battles, μία «μάχη» προβλέψεων από τους δημοσιογράφους των καναλιών Novasports για την εξέλιξη του Final Four, το AXE προβάλλονταν σε όλα τα videos που δημιουργήθηκαν με στόχο την ενίσχυση του brand awareness σε ένα πολύ targeted κοινό. Η χορηγία περιελάμβανε διαφημιστικές παροχές σε όλο το Novasports.gr, ενώ formats με έντονο visibility σε όλες τις οθόνες (desktop & mobile) ήταν τα βασικά και δυνατά στοιχεία της χορηγίας. Σημαντική ήταν και η συμμετοχή των social media του Novasports.gr.

Το AXE Gold Body spray ήταν χορηγός της ενότητας του Final Four της EuroLeague στο Novasports.gr, δίνοντας συνεχώς τον παλμό καθ’ όλη την διάρκεια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ που θα συνεχίσει να προβάλλεται αποκλειστικά από τα αθλητικά κανάλια της Nova μέχρι το 2020.

