H Επιχειρηματική Έκδοση “ Leading Employers in Greece ” εστιάζει στην ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, αξία των ευρύτερων πρακτικών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και των προγραμμάτων Κοινωνικής Δράσης και Προσφοράς. Αντίτυπα της έκδοσης μπορείτε να λάβετε από τα Γραφεία του Ομίλου ICAP . Η έκδοση διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή ( e-book ).

Καθώς η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ωριμάζει σαν θεσμός στο ελληνικό επιχειρείν, η ICAP Group στο πλαίσιο της ετήσιας εκδοτικής της πρωτοβουλίας “ Leading Employers in Greece ” εκπόνησε πρωτογενή έρευνα σύμφωνα με την οποία η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών (62%) δαπανά έως €200.000 ετησίως σε προγράμματα και δράσεις ΕΚΕ . Το 1/4 σχεδόν (24%) των επιχειρήσεων δαπανά από €200.000 έως €1 εκατ. , ενώ το 14% των επιχειρήσεων δαπανά από €1 εκατ. έως και €5 εκατ.

More in this category: