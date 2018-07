Σε εμπορική συμφωνία με την ODEON προέβη η Audiovisual, με αντικείμενο την συνεκμετάλλευση, σε ποσοστό 50%, δικαιωμάτων κινηματογραφικών ταινιών σε όλα τα μέσα (κινηματογράφος, ελεύθερη και συνδρομητική τηλεόραση, video, video on demand κλπ).

