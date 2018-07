Σε αντίστοιχη κίνηση προσανατολίζεται η κυβέρνηση και για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης καθώς η εταιρία κυριολεκτικά είναι στο κόκκινο. Στόχος του αρμόδιου υπουργού Αλέξανδριου Χαρίτση είναι, να υπαχθεί η ΕΒΖ στο άρθρο 106 του Πτωχευτικού Κώδικα, φυσικά με τη σύμφωνη γνώμη του μεγάλου πιστωτή που είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Στο πλαίσιο των όσων προβλέπουν λοιπόν τα 106β και 106δ, θα επιχειρηθεί το κούρεμα των τεραστίων υποχρεώσεων της ΕΒΖ και η διευκολυντική διαχείριση των όσων συνεχίσουν να υπάρχουν, παράλληλα με δεσμεύσεις που θα αναληφθούν από την εταιρεία στη βάση κάποιου business plan που θα πρέπει να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο, το οποίο θα πρέπει να πείσει ότι με τα μέτρα που θα ληφθούν η εταιρεία θα μπορέσει να καταστεί βιώσιμη. To σχέδιο φυσικά προβλέπει, ότι με το «συμμάζεμα» που θα επιχειρηθεί, η ΕΒΖ θα βρει ιδιώτη αγοραστή.

