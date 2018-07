«Τίτλοι τέλους» έπεσαν και για τη «Γεωργιάδης», μια από τις πιο φημισμένες καπνοβιομηχανίες, αφού δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει στα οικονομικά της προβλήματα και στον σκληρό ανταγωνισμό των πολυεθνικών. Το σήμα κατατεθέν της εταιρείας ήταν η περίφημη σειρά «22», η οποία είχε πιστούς λάτρεις, ενώ παρήγε αρκετά από τα σήματα της σειράς Rothmans, κατόπιν αδείας που έλαβε από την αγγλική Rothmans of Pall Mall.

Η αρχή του τέλους για την «Πετζετάκις» ξεκίνησε στα τέλη του 2010, όταν τα οικονομικά της προβλήματα γίνονταν ολοένα και μεγαλύτερα. Και όλα αυτά σε έναν όμιλο που έως πριν από μερικά χρόνια ήταν μία από τις ελάχιστες ελληνικές πολυεθνικές βιομηχανίες. Μάλιστα, στις αρχές της δεκαετίας του ’60 (έτος ίδρυσης του ομίλου) οι Financial Τimes είχαν χαρακτηρίσει τον ιδρυτή της, Αριστόβουλο Πετζετάκι, «εφευρέτη πρώτης κλάσης». Και όχι άδικα, αφού ήταν αυτός που άρχισε να κατοχυρώνει διεθνείς πατέντες, οι οποίες αργότερα εκχωρήθηκαν σε κολοσσούς, όπως η Goodyear, η Pirelli και η Dunlop.

