Συνεπώς, η ECOVIS εξέφρασε επιφυλάξεις για την ορθότητα της από 14 Απριλίου 2018 έκθεσης ελέγχου της Th. NG Chi Wa & Co επί των οικονομικών καταστάσεων της FFG Sourcing για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, και, σύμφωνα με την ECOVIS, αυτό το γεγονός δύναται να έχει αρνητική επίπτωση στην ορθότητα και αξιοπιστία των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2017.

«Ειδικότερα, η Folli Follie σε συνέχεια της χθεσινής, από 17/7/2018, ανακοινώσεώς της προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με την από 16 Ιουλίου 2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 3044 επιστολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δια της παρούσης ανακοινώνει συμπληρωματικά ότι οι ορκωτοί ελεγκτές της, VNT Oρκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία, ενημέρωσαν την Εταιρεία ότι ανακάλεσαν την από 26 Απριλίου 2018 έκθεση ελέγχου τους επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, διότι η θυγατρική της Εταιρείας, Folli Follie Group Sourcing Limited και οι ορκωτοί ελεγκτές αυτής, Th. NG Chi Wa & Co, δεν έθεσαν στη διάθεση της ECOVIS τα έγγραφα και τις λοιπές πληροφορίες που ζήτησε η ECOVIS ώστε να είναι σε θέση να επαληθεύσει τις οικονομικές καταστάσεις και ιδίως τα ταμειακά διαθέσιμα της FFG Sourcing κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017.

H εταιρεία αναφέρει, με κάποια καθυστέρηση είναι η αλήθεια, πως η ανάκληση έγινε διότι η θυγατρική της Εταιρείας, Folli Follie Group Sourcing Limited και οι ορκωτοί ελεγκτές αυτής, Th. NG Chi Wa & Co, δεν έθεσαν στη διάθεση της ECOVIS τα έγγραφα και τις λοιπές πληροφορίες που ζήτησε ώστε να είναι σε θέση να επαληθεύσει τις οικονομικές καταστάσεις και ιδίως τα ταμειακά διαθέσιμα της FFG Sourcing κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2017.

