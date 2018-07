Σχολιάζοντας τη συμφωνία ο Διευθύνων Σύμβουλος της Notos Com Holdings κ. Μιχάλης Παπαέλληνας δήλωσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η Pillarstone συμφώνησε να επενδύσει στην Notos Com και να προσφέρει τεχνογνωσία με σκοπό να αναπτύξει περαιτέρω επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση το επιχειρησιακό πλάνο το οποίο συμφωνήσαμε. Η προσήλωση και η εμπιστοσύνη που επέδειξαν οι τράπεζες προς την Notos αποτελεί τρανή απόδειξη ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι η κινητήριος δύναμη μέσω της οποίας θα επιτευχθεί η ανάκαμψη των ελληνικών επιχειρήσεων. Μέσω της εν λόγω συμφωνίας ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο στην 50ετή ιστορία της Notos, η οποία πλέον θα βαδίζει πλάι πλάι με την Pillarstone. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 1.500 εργαζόμενους της Notos, για την αφοσίωσή τους, την πίστη τους και την στήριξη που παρείχαν καθ’ όλη την διάρκεια όλων αυτών των δύσκολων χρόνων που πλέον ανήκουν στο παρελθόν».

Η συναλλαγή αυτή έρχεται να προστεθεί στο ήδη ισχυρό χαρτοφυλάκιο της Pillarstone, η οποία διαχειρίζεται πλέον πάνω από 2 δισ. ευρώ μη-εξυπηρετούμενων δανείων, μέσω αντίστοιχων συνεργασιών με άλλες εταιρείες. Αποτελεί μια αποδεδειγμένη λύση για την αντιμετώπιση τραπεζικών μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Pillarstone ανακοίνωσε πρόσφατα και την πρώτη της από-επένδυση από την ιταλική εταιρεία συσκευασίας τροφίμων Cuki, η οποία πωλήθηκε στη Melitta Group Management GmbH & Co.

Η Pillarstone, η πανευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υποστήριξη των τραπεζών στην διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων ανακοινώνει την συνεργασία της με την Notos Com Holdings και τους πιστωτές της, με σκοπό την υλοποίηση μιας πλήρους αναδιάρθρωσης της εταιρείας.

