Το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο ετήσιο road show που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η συμμετοχή απο πλευράς εισηγμένων θα είναι πιθανότατα η ιδια με αυτή την εικόνα του road show στη Νέα Υόρκη το περασμένο Ιούνιο. Στην λονδρέζικη πρωτεύουσα στις 25 και 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει road show η Bank of America για να ακολουθήσει το Νοέμβριο και το διήμερο 12 και 13 επίσης στο Λονδίνο η Goldman Sachs.

