Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η MYTILINEOS αναγνωρίζει ότι η καινοτομία και η επιχειρηματική κουλτούρα είναι σε μεγάλο βαθμό θέμα παιδείας και ότι αυτή η κουλτούρα μπορεί και πρέπει να διαμορφωθεί στους νέους. Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία επενδύοντας στην υποστήριξη πρωτοποριακών δράσεων προώθησης της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας, εγκαινίασε τη συνεργασία της με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), και ειδικότερα με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για την υποστήριξη του 9ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας (YES program), που έχει καταστεί πλέον θεσμός και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων μαθητών απ’ όλη την Ελλάδα.

