Η εκ βάθρων ανακαίνιση του Rhodos Royal στην Καλλιθέα της Ρόδου δημιουργεί νέα δεδομένα για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Η ολοκλήρωση της αναβάθμισης αφορά τα 320 δωμάτια-σουίτες, καθώς και τα bungalows. To νέο Grecotel Rhodos Royal αποτελεί το απόλυτο δυναμικό resort, έμπλεο υδάτινων επιφανειών, με πισίνες συνολικού εμβαδού 2.000 τ.μ.. Παράλληλα πρόκειται για έναν παράδεισο γεύσεων με 8 νέα εστιατόρια και μπαρ, ενώ διενεργήθηκε και συνολική επέμβαση αναδιαμόρφωσης εξωτερικών χώρων επιφανείας 40.000 τ.μ.

Την πλήρη αναβάθμιση του προορισμού Kommeno Peninsula μέσω της «αναγέννησης» των Corfu Imperial Grecotel Exclusive Resort και του Daphnila Bay Dassia LUX ME. Υλοποιήθηκαν οι ριζικές ανακαινίσεις 174 δωματίων, σουιτών και βιλών και η αναδιαμόρφωση χώρων έκτασης 30 στρεμμάτων. Η αναβάθμιση των μονάδων είναι εμπνευσμένη από τις πιο σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις, προσαρμοσμένες στο ιδιαίτερο τοπικό χρώμα. Επίσης στο συγκρότημα δεσπόζει πλέον το νέο εμβληματικό διώροφο spa με εσωτερική πισίνα και υπερσύγχρονο γυμναστήριο. Η Grecotel στην Κέρκυρα προσφέρει την απόλυτη γαστριμαργική εμπειρία, αφού στα τρία ξενοδοχειακά συγκροτήματα της (συμπεριλαμβανομένου του Eva Palace) στο Κομμένο, διαθέτει 26 συνολικά εστιατόρια και μπαρ που ενώνουν χώρους, γεύσεις και ανθρώπους.

More in this category: