Τα δεδομένα ήταν μία πραγματικότητα που υπήρχε πάντα, ωστόσο με την ανάπτυξη της τεχνολογίας (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, smartphones, βίντεο, φωτογραφίες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς. Χωρίς αμφιβολία το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι γεμάτο από δεδομένα. Καθώς οι τεχνολογίες όπως το Internet of Things (IoT) και η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να αναπτύσσονται, οι επιχειρήσεις συλλέγουν και αναλύουν όλο και περισσότερα δεδομένα με σκοπό να προσφέρουν στον καταναλωτή μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία.

