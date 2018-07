To καταστατικό υπογράφεται ηλεκτρονικά με δύο τρόπους: - Με τη χρήση κωδικών πρόσβασης των ιδρυτών στο TAXISNET (ηλεκτρονική υπογραφή) - Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ηλεκτρονικής υπογραφής (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή) Οι δύο τύποι υπογραφών επιφέρουν τις ίδιες έννομες συνέπειες.

